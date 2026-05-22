الين قرب قاع 3 أسابيع بسبب تباطؤ التضخم الأساسي في اليابان

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أفادت وزارة الزراعة الأمريكية (USDA) بأن بيانات مبيعات الصادرات الأمريكية جاءت إيجابية بشكل عام خلال الأسبوع المنتهي في 14 مايو، مع تسجيل أداء قوي في عدة سلع زراعية، وعلى رأسها الذرة القديمة المحصول.

وجاءت مبيعات الذرة القديمة أعلى بكثير من المتوسط المعتاد بفضل طلب قوي من اليابان وكوريا الجنوبية، بينما سجلت مبيعات الذرة من المحصول الجديد أداءً جيدًا أيضًا.

كما تعافت مبيعات فول الصويا من المحصول القديم بعد أسبوعين متتاليين من أدنى مستوياتها في الموسم التسويقي، حيث قادت «وجهات غير معلنة» ومصر عمليات الشراء، كما اشترت جهات غير معلنة كميات ملحوظة من فول الصويا من المحصول الجديد.

وشهدت أيضًا صادرات لحوم الأبقار والخنازير والقمح وكسب فول الصويا والذرة الرفيعة والقطن والأرز تحسنًا أسبوعيًا.

ويؤثر الطلب التصديري على عدة عوامل، من بينها قيمة الدولار، والتطورات الجيوسياسية، والتغيرات الموسمية في المعروض. ومن المقرر أن تصدر وزارة الزراعة الأمريكية تقرير العرض والطلب القادم في 11 يونيو.

القمح

بلغت مبيعات القمح 166,300 طن (6.1 مليون بوشل)، بزيادة 25% عن الأسبوع السابق و28% عن متوسط الأربعة أسابيع.

اليابان اشترت 98,300 طن

بنما اشترت 60,000 طن

إندونيسيا ألغت 70,000 طن



ومع اقتراب نهاية الموسم التسويقي 2025/2026، بلغت صادرات القمح 920.8 مليون بوشل. كما سجلت مبيعات للموسم 2026/2027 بلغت 130,500 طن، معظمها إلى وجهات غير معلنة والمكسيك.

الذرة

سجلت الذرة 2,125,300 طن (83.7 مليون بوشل)، بزيادة كبيرة 71% عن متوسط أربعة أسابيع.

اليابان: 779,800 طن

كوريا الجنوبية: 463,800 طن

إلغاء من وجهات غير معلنة: 356,500 طن



وبلغ إجمالي صادرات الذرة منذ بداية الموسم 3.145 مليار بوشل، مقارنة بـ2.491 مليار بوشل في العام الماضي.

الذرة الرفيعة

بلغت المبيعات 14,500 طن (600 ألف بوشل).

الصين: 130,100 طن

اليابان: 10,000 طن

إلغاءات: 125,000 طن من وجهات غير معلنة



وبلغت صادرات الذرة الرفيعة 184.3 مليون بوشل مقارنة بـ58.9 مليون بوشل العام الماضي.

الأرز

سجلت مبيعات الأرز 53,100 طن، بزيادة ملحوظة عن الأسبوع السابق ومتوسط الأربعة أسابيع.

المكسيك: 31,100 طن

هايتي: 13,400 طن



وبلغت صادرات الأرز 2.4048 مليون طن مقارنة بـ2.8258 مليون طن العام الماضي.

فول الصويا

بلغت المبيعات 351,400 طن (12.9 مليون بوشل)، بزيادة 62% عن متوسط أربعة أسابيع.

وجهات غير معلنة: 171,900 طن

مصر: 59,800 طن



وبلغ إجمالي صادرات فول الصويا 1.447 مليار بوشل مقارنة بـ1.771 مليار العام الماضي.

كما تم تسجيل مبيعات للموسم 2026/2027 بلغت 172,700 طن، معظمها إلى وجهات غير معلنة والمكسيك.

كسب فول الصويا

بلغت المبيعات 475,700 طن، بزيادة 38% أسبوعيًا و71% عن متوسط أربعة أسابيع.

إيطاليا: 155,000 طن

الفلبين: 100,000 طن



وبلغ إجمالي صادرات الموسم 15.486 مليون طن مقارنة بـ13.109 مليون طن العام الماضي.

زيت فول الصويا

بلغت المبيعات 1,000 طن فقط:

المكسيك: 700 طن

السعودية : 200 طن



القطن

بلغت صادرات القطن 131,800 بالة، بزيادة 16% عن متوسط أربعة أسابيع.

باكستان: 65,300 بالة

فيتنام: 26,100 بالة



وبلغت صادرات القطن منذ بداية الموسم 10.99 مليون بالة مقارنة بـ11.15 مليون بالة في العام الماضي.

لحوم الأبقار

بلغت مبيعات لحوم الأبقار الصافية 8,100 طن، بارتفاع 7% أسبوعيًا لكن بانخفاض 31% عن متوسط أربعة أسابيع.