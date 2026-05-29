تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 29-05-2026

ارتفع سعر الذهب (GOLD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، لينجح السعر في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي والذي أدى بدوره إلى اختراق خط اتجاه فرعي هابط على المدى القصير، في إشارة واضحة على عزم السعر مواصلة الصعود في الفترة القريبة المقبلة، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما قد يكبح من مكاسب السعر القادمة ولو بشكل مؤقت نظراً لحاجته إلى تصريف البعض من هذا التشبع الشرائي قبل استئناف الصعود.