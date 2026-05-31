استثمار سعودي جديد بقيمة 100 مليون ريال لدعم أعمال الحفر الاستكشافي في التعدين 

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في خطوة استراتيجية تهدف إلى تسريع أعمال الاستكشاف ودعم تطوير مشاريع التعدين وتعزيز دوره في تنمية القطاع داخل المملكة، تم الإعلان عن تأسيس شركة جديدة متخصصة في دعم وتسريع أنشطة الاستكشاف، وتقديم خدمات الحفر الاستكشافي لكافة الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية العاملة في مجالي الاستكشاف والتعدين بالمملكة.

وتأتي خطوة تأسيس “أدفانس دريلينج” امتدادًا لاستراتيجية النمو التي أطلقتها أماك في سبتمبر 2024، والتي تستهدف توسيع قاعدة الموارد المعدنية، وتسريع تحويلها إلى إنتاج، وتعزيز الكفاءة التشغيلية عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة في قطاع التعدين. ويبلغ رأس مال الشركة المصرح به 100 مليون ريال سعودي، فيما يبلغ رأس المال المدفوع 40 مليون ريال، وتتخذ من منطقة نجران مقرًا لها.

كما ستستفيد من الخبرات التشغيلية والفنية المتراكمة لدى أماك، بما يُمكّنها من تطبيق أحدث التقنيات وأفضل المعايير العالمية في أعمال الحفر والاستكشاف، حيث تمتلك أسطولاً متكاملاً من معدات الحفر الحديثة المجهّزة بأحدث التقنيات التشغيلية، مما يُعزّز قدرتها على تنفيذ البرامج الاستكشافية بكفاءة عالية وموثوقية تامة. كما ستُولي الشركة اهتماماً بالغاً بتحقيق أعلى مستويات الجودة، والارتقاء بمنظومة السلامة المهنية والمحافظة على البيئة وفق أرقى المعايير الدولية، بما يعكس التزامها الراسخ بأفضل الممارسات العالمية في قطاع التعدين.

يُمثل هذا تأسيس خطوةً استراتيجيةً محوريةً متوافقة مع رؤية السعودية 2030، التي تستهدف أن يكون التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية. وقد جاء هذا التأسيس استجابةً استباقيةً للطلب المتنامي على خدمات الحفر المتخصصة في السوق السعودية، لنُقدّم من خلالها منصةً تشغيليةً متكاملةً تجمع خدمات الحفر والخدمات المكملة بكفاءة ومرونة أعلى بحيث تصبح هذه الشركة شريكاً فاعلاً لشركات التعدين والمستثمرين المهتمين بالاستكشاف التعديني بما يسهم بشكل فعلي في بناء منظومة تعدينية وطنية متكاملة.

وتعليقا على خطوة التأسيس الجديدة، قال الرئيس التنفيذي لـ "أماك"، المهندس جيوفري داي: يُعدّ الاستكشاف المحرك الرئيسي لنمو وتطوير قطاع التعدين. ومن خلال تطوير قدرات الحفر داخلياً، سنتمكن من تسريع تنفيذ برامجنا الاستكشافية وتحقيق كفاءة أعلى في العمليات. كما ستدعم هذه الشركة جهودنا في تعظيم القيمة من قاعدة مواردنا ورفع المساهمة في المحتوى المحلّي ، والمضي قدماً في تنفيذ استراتيجيتنا للنمو المستدام وبينما سنكون إحدى الشركات المستفيدة من خدمات أدفانس دريلينج، فإن الشركة ستقدم خدماتها أيضًا لأي شركات أخرى تحتاج إلى خدمات حفر استكشافي احترافية.

والجدير بالذكر أن "أماك" تواصل من خلال هذه المبادرات تنفيذ استراتيجيتها الطموحة الرامية إلى تحقيق النمو المستدام، وتعزيز مساهمتها في تطوير قطاع التعدين، ودعم الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تعتبر قطاع التعدين أحد الركائز الأساسية لتنويع الاقتصاد السعودي.