الين الياباني يتراجع في انتظار تطورات المفاوضات الأمريكية الإيرانية

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •العملة اليابانية على وشك ملامسة أدنى مستوى في 4 أسابيع

•الدولار الأمريكي يتعافي من أدنى مستوى في أسبوعين

•أسعار النفط تقفز بأكثر من 2% في مستهل تعاملات الأسبوع

•الولايات المتحدة تريد فرض شروط أكثر صرامة حول الملف النووي



تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ، ليتحرك في المنطقة السلبية مقابل الدولار الأمريكي ،على وشك ملامسة أدنى مستوى في أربعة أسابيع ، وسط أجواء من الحذر والترقب تهيمن على الأسواق العالمية، في انتظار ما ستسفر عنه تطورات مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة و إيران.



يترقب المستثمرون اجتماع بنك اليابان في وقت لاحق من هذا الشهر، حيث سيُعيد صناع السياسة تقييم الأدوات النقدية واتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة، وسط تباين الآراء داخل لجنة السياسة النقدية بشأن الخطوة التالية للبنك المركزي.



نظرة سعرية

•سعر صرف الين الياباني اليوم :ارتفع الدولار مقابل الين بحوالي 0.2% إلى (159.50¥) ، من سعر إغلاق يوم الجمعة عند (159.23¥)، و سجل أدنى مستوى خلال تعاملات اليوم عند (159.30¥).



•أنهي الين تعاملات الجمعة مستقرًا دون أي تغيير يذكر مقابل الدولار ،بعدما حقق ارتفاع في اليوم السابق بنسبة 0.2% ضمن عمليات تعافي من التعاملات أدنى مستوى في أربعة أسابيع عند 159.65 ينات.



•فقد الين على مدار مايو الفائت نسبة 1.7% مقابل الدولار ،في ثالث خسارة شهرية في غضون الأشهر الأربعة الأخيرة ، ارتفاع عوائد سندات الخزانة في الولايات المتحدة.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بأكثر من 0.1% ،ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى في أسبوعين ،عاكسًا صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



يأتي هذا الصعود وسط حالة من الحذر تسيطر على الأسواق، مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة انتظارًا لما ستسفر عنه المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران بشأن إنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الحيوية لتجارة الطاقة العالمية.



أسعار النفط العالمية

قفزت أسعار النفط يوم الاثنين بأكثر من 2% ،لتبدأ في التعافي من المستويات الأدنى في خمسة أسابيع ، مع توسع إسرائيل في هجومها على لبنان، مما يقلص آمال وقف إطلاق النار في منطقة الشرق الأوسط.



مستجدات الحرب الإيرانية

•لا تزال الولايات المتحدة وإيران بدون اتفاق لإنهاء الحرب بعد تصريح ترامب بأنه ليس في عجلة من أمره.

•أعاد الرئيس الأمريكي مسودة الاتفاق المقترح مع إيران لتضمين شروط "أكثر صرامة" تتعلق بالملف النووي، مما مدد المفاوضات لعدة أيام إضافية.

•قال دونالد ترامب يوم الجمعة بأنه سيتخذ قراراً قريباً بشأن الاتفاق المقترح لتمديد وقف إطلاق النار مع إيران.

•تبرز آلية رفع التجميد عن الأرصدة الإيرانية المجمدة في الخارج كإحدى أعقد نقاط الخلاف بين واشنطن وطهران.

•أكد وزير الخارجية الإيراني ،عباس عراقجي، استمرار تبادل الرسائل مع واشنطن، مشيراً إلى أن الحكم على المحادثات مرهون بنتائجها النهائية وضمان حقوق الشعب الإيراني.

الفائدة اليابانية

•يجتمع بنك اليابان أيام 15-16 يونيو الجاري ،لدراسة أدوات السياسة النقدية الملائمة لتطورات رابع أكبر اقتصاد في العالم.

•تسعير احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع يونيو المقبل مستقر حاليًا حول 60%.

•وتنتظر الأسواق بشغف خطاب محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، يوم الأربعاء، لما يحمله من إشارات حول ما إذا كان البنك المركزي سيمضي قدماً في رفع أسعار الفائدة في يونيو.

•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات عن مستويات التضخم والبطالة والأجور فى اليابان.



حاجز 160 ينات

تراقب السلطات اليابانية عن كثب تحركات العملة المحلية في سوق الصرف،خاصة مع تراجع الين نحو الحاجز المحوري عند 160 ينًا مقابل الدولار، وهو المستوى الذي كان يُنظر إليه كعتبة قد تدفع السلطات للتدخل مرة أخرى في السوق.



وذكرت مصادر لوكالة "رويترز" أن طوكيو تدخلت عدة مرات في أواخر أبريل الماضي و أوائل مايو الجاري لوقف تراجع الين، إلا أن قوة الين لم تدم طويلًا. وقد بلغ سعر صرفه حينها 159.25 ينًا للدولار الأمريكي، وهو أضعف مستوى له منذ 30 أبريل.



نظرة فنية

