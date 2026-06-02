شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق أولى جلسات يونيو عند مستويات قياسية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الإثنين لتسجل مستويات إغلاق قياسية جديدة مدعومةً بمكاسب القطاع التكنولوجي خاصة سهم إنفيديا الذي قفز بعد إطلاق الشركة شريحة جديدة مخصصة لأجهزة الحاسوب الشخصي.

وفي ختام الجلسة، صعد مؤشر S&P 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى قياسي بلغ 7599.96 نقطة، كما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.42% إلى مستوى قياسي جديد عند 27086.81 نقطة. وصعد مؤشر داو جونز الصناعي 46.42 نقطة، أو ما يعادل 0.09%، ليغلق عند 51078.88 نقطة.

وسجلت المؤشرات الثلاثة أعلى مستوياتها التاريخية خلال الجلسة وأغلقت عند مستويات قياسية جديدة.

القطاع التكنولوجي

وكانت أسهم إنفيديا من أبرز الداعمين للسوق، إذ قفز السهم بأكثر من 6% بعد إعلان الشركة عن معالج جديد لأجهزة الحاسوب الشخصية. كما ارتفعت أسهم ديل تكنولوجيز وإتش بي بأكثر من 10% و8% على التوالي، مستفيدة من الإعلان نفسه، بينما تراجع سهم إنتل بأكثر من 4% رغم هيمنته التاريخية على سوق رقائق الحواسيب الشخصية.

قطاع الطاقة

وبعيداً عن قطاع التكنولوجيا، كان قطاع الطاقة القطاع الوحيد الآخر ضمن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الذي أنهى الجلسة على ارتفاع.

وبرز سهم ماراثون بتروليوم بين شركات القطاع بعدما صعد بنحو 4%، فيما ارتفعت أسهم إكسون موبيل وشيفرون بنسبة 2.8% و1.9% على التوالي.

كما ارتفعت أسعار النفط مع بداية الأسبوع، إذ صعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 5.93% لتغلق عند 92.54 دولاراً للبرميل، بينما ارتفع خام برنت بنسبة 4.24% إلى 94.98 دولاراً للبرميل.

وجاءت هذه المكاسب بعد شهر صعب للنفط، حيث سجل الخام الأمريكي خلال مايو أكبر خسارة شهرية له منذ أبريل 2025، متراجعاً بنحو 17%.

وتزامن ارتفاع النفط مع تقارير إعلامية إيرانية أفادت بأن المفاوضين الإيرانيين أوقفوا الاتصالات مع الولايات المتحدة، وأن طهران تعتزم إغلاق مضيق هرمز بالكامل رداً على الهجمات الإسرائيلية في لبنان.

المفاوضات الأمريكية - الإيرانية

ورداً على تلك التقارير، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة هاتفية مع شبكة CNBC إنه لا يهتم إذا كانت محادثات السلام مع إيران قد انتهت، مضيفاً: "لا أهتم إطلاقاً، ولا يمكن أن أهتم أقل من ذلك".

كما أشار إلى أنه يعتزم سؤال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عما يجري في لبنان.

وكان نتنياهو قد أشاد خلال عطلة نهاية الأسبوع بالقوات الإسرائيلية بعد سيطرتها على قلعة الشقيف (بوفور) في جنوب لبنان، مع استمرار تقدم القوات داخل الأراضي اللبنانية.

لكن ترامب عاد لاحقاً ليعلن عبر منصة "تروث سوشيال" أنه أجرى "اتصالاً مثمراً للغاية" مع نتنياهو، مؤكداً أنه "لن تكون هناك قوات متجهة إلى بيروت، وأن أي قوات كانت في طريقها إليها قد عادت بالفعل".

وفي منشور منفصل، أوضح ترامب أن المحادثات مع إيران "ما زالت مستمرة بوتيرة سريعة".

وشهدت عطلة نهاية الأسبوع تبادلاً للضربات بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية اعترضت صاروخين باليستيين إيرانيين كانا يستهدفان قوات أمريكية في الكويت.

وكان المفاوضون الأمريكيون والإيرانيون قد توصلوا الأسبوع الماضي إلى مذكرة تفاهم تمتد لمدة 60 يوماً بهدف تمديد وقف إطلاق النار الهش، وهو ما ساعد الأسهم الأمريكية على تسجيل مستويات قياسية جديدة.

إلا أن ترامب أنهى اجتماعاً في غرفة العمليات بالبيت الأبيض دون الإعلان عن قراره النهائي بشأن الاتفاق.