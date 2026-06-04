سعر الفضة يكتسب الزخم الإيجابي بعد وصوله لهدفنا السعري – توقعات اليوم – 04-06-2026

تقدم سعر الفضة (SILVER) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً بتماسك مستوى الدعم المهم 73.00$، وهو المستوى الذي أشرنا إليه سابقاً كهدف سعري محتمل، وقد ساعد هذا الدعم على إيقاف موجة التراجع الأخيرة، ليمنح السعر فرصة لالتقاط الأنفاس ومحاولة تعويض جزء من الخسائر التي تكبدها خلال الفترة الماضية.

كما استفادت الفضة من تحسن نسبي في مؤشرات القوة النسبية، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بعد فترة من التشبع البيعي، ما عزز من فرص الارتداد المؤقت، ورغم ذلك لا تزال الضغوط السلبية قائمة نتيجة استمرار التداول دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وهو ما يدعم بقاء الاتجاه الهابط مسيطراً على المدى القصير ويحد من فرص التعافي القوي ما لم تظهر إشارات فنية أكثر قوة خلال الفترة المقبلة.