الين الياباني يبدأ في التعافي بعد هبوطه إلى منطقة التدخل

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات يوم الأربعاء مبتعدة عن مستوياتها القياسية، مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط الخام، ما أثار مخاوف التضخم ودفع المستثمرين إلى جني الأرباح.

أداء المؤشرات

تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 620.72 نقطة، أو 1.21%، ليغلق عند 50687.07 نقطة، بينما انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 56.06 نقطة، أو 0.74%، إلى 7553.72 نقطة، وهبط مؤشر «ناسداك» المجمع بمقدار 239.92 نقطة، أو 0.89%، إلى 26853.98 نقطة.

وأغلقت المؤشرات الأمريكية الرئيسية الثلاثة في المنطقة السلبية، متأثرة بخسائر قطاعي المال والتكنولوجيا، بينما جاء أداء مؤشر الشركات الصغيرة «راسل 2000» أضعف من نظيراته من الشركات الكبرى.

في المقابل، ارتفع مؤشر شركات الرقائق الإلكترونية بنسبة 1.4%، في إشارة إلى استمرار الحماس المرتبط بالذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، تراجعت أسهم ست شركات من مجموعة «العظماء السبعة» المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بينما كانت «ميتا بلاتفورمز» الوحيدة التي سجلت مكاسب، مرتفعة بنسبة 4.2%.

وقال روس مايفيلد، محلل استراتيجيات الاستثمار لدى «بيرد» في مدينة لويفيل بولاية كنتاكي، إن أسهم الذكاء الاصطناعي تتداول في عالم منفصل تماماً، غير مكترثة إلى حد كبير بالمخاطر الاقتصادية الكلية والجيوسياسية ضمن حدود معينة، مضيفاً أن هذه الأسهم ستظل تحظى بالطلب، خصوصاً في الأيام التي تبدو فيها بقية السوق أقل جاذبية.

وتراجع مؤشر شركات البرمجيات والخدمات بنسبة 4% بعد تعرضه لضغوط خلال الأشهر الماضية بفعل المخاوف من تأثيرات الذكاء الاصطناعي على القطاع.

توترات الشرق الأوسط

تصاعدت حدة المواجهات في الشرق الأوسط مع تبادل الولايات المتحدة وإيران جولة جديدة من الضربات الجوية، في أحدث اختبار لهدنة هشة.

وارتفعت أسعار النفط، ما زاد المخاوف من أن تتحول الضغوط الصعودية في أسعار الطاقة إلى موجة تضخم أوسع وأكثر رسوخاً.

وقال بيل نورثي، مدير الاستثمار الأول لدى «يو إس بنك ويلث مانجمنت» في مونتانا، إن السوق لا تزال تعيش حالة شد وجذب بين قوة أساسيات الاقتصاد الأمريكي والمخاوف من أن يؤدي استمرار الصراع في الشرق الأوسط إلى مخاطر هبوطية.

وأضاف أن العامل الأساسي في توقعات التضخم يتمثل في مدة إغلاق مضيق هرمز، موضحاً أن استمرار الإغلاق لفترة أطول سيقلل من احتمالات أن يتمكن الاحتياطي الفيدرالي من خفض الفائدة في عام 2026.

وفي الواقع، تُظهر الأسواق المالية حالياً احتمالاً بنسبة 41.1% لقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة عقب اجتماع ديسمبر، مقارنة بـ9.1% فقط قبل شهر، وفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي».

من جانبه، كرر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز موقفه بأن البنك المركزي لا يحتاج إلى تغيير أسعار الفائدة رغم مخاطر التضخم الصعودية، مؤكداً أن السياسة النقدية «في المكان المناسب».

وأظهرت البيانات الاقتصادية أن سوق العمل الأمريكية لا تزال مستقرة، وأن قطاع الخدمات يواصل التوسع، لكن أسعار المدخلات بقيت مرتفعة، فيما بدت خطط الإنفاق لدى الشركات ضعيفة وسط ارتفاع تكاليف الطاقة واستمرار الضبابية الجيوسياسية.

كما أظهر «الكتاب البيج» الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي، وهو مسح اقتصادي إقليمي، أن النشاط الاقتصادي تسارع خلال الأسابيع الأخيرة، بينما ظل التوظيف مستقراً إلى حد كبير، غير أن تأثير ارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن الحرب كان واسع النطاق.

ومن بين القطاعات الإحدى عشرة الرئيسية ضمن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، سجل قطاعا التكنولوجيا والخدمات المالية أكبر الخسائر، بينما حققت أسهم الطاقة أفضل أداء بدعم من ارتفاع أسعار النفط.

وفي قطاع الرقائق الإلكترونية، ارتفعت أسهم «مارفيل»، و«إنتل»، و«كوالكوم»، و«سانديسك» بنسب تراوحت بين 3.7% و6.7%.

في المقابل، تراجع سهم «برودكوم» بنسبة 4.5% في تداولات ما بعد الإغلاق عقب إعلان نتائج أعمال الشركة.

وقفز سهم «جيم ستوب» بنسبة 6% بعد إعلان شركة أسهم الميم الأصلية ارتفاع إيراداتها الفصلية وكشفها عن برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة ملياري دولار.

وفي الوقت نفسه، كشفت مصادر لـ«رويترز» يوم الثلاثاء أن شركة «سبيس إكس» التابعة لإيلون ماسك تخطط لتسعير طرحها العام الأولي عند 135 دولاراً للسهم لجمع مبلغ قياسي يبلغ 75 مليار دولار.

وسجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» 33 مستوى مرتفعاً جديداً خلال 52 أسبوعاً و19 مستوى منخفضاً جديداً، بينما سجل «ناسداك» 90 مستوى مرتفعاً جديداً و137 مستوى منخفضاً جديداً.

وبلغ حجم التداول في البورصات الأمريكية 19.81 مليار سهم، مقارنة بمتوسط بلغ 20.12 مليار سهم خلال آخر 20 جلسة تداول كاملة.