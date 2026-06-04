تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 04-06-2026

ارتفع سعر النفط الخام (Crude Oil) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط محاولاته اختراق مستوى المقاومة المحوري والعنيد 93.50$، مستفيداً من الدعم الإيجابي والديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع تأثره في وقت سابق باختراق خط اتجاه تصحيحي هابط على ال مدى القصير، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع بيعي مفرط مقارنة بحركة السعر، في إشارة لدخول زخم إيجابي جديد حول السعر يعزز من فرص تعافيه على المدى القريب.