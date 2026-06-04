الاقتصاد

تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 04-06-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-04 10:58AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

ارتفع سعر النفط الخام (Crude Oil) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط محاولاته اختراق مستوى المقاومة المحوري والعنيد 93.50$، مستفيداً من الدعم الإيجابي والديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع تأثره في وقت سابق باختراق خط اتجاه تصحيحي هابط على ال مدى القصير، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع بيعي مفرط مقارنة بحركة السعر، في إشارة لدخول زخم إيجابي جديد حول السعر يعزز من فرص تعافيه على المدى القريب.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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