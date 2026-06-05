الاقتصاد

سعر البلاتين دون أي جديد– توقعات اليوم 5-6-2026

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  • سعر البلاتين دون أي جديد– توقعات اليوم 5-6-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-05 09:02AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

أدى افتقار سعر النحاس المستمر للعزم الإيجابي لتشكيل المزيد من الموجات التصحيحية ليبتعد بذلك عن الحاجز المستقر عند 6.6600$ وليستمر بتقديم تداولات جانبية ضعيفة باستقراره قرب مستوى 6.3500$.

 

قد تستمر التداولات الجانبية مع توفر فرصة لاختبار الدعم الأولي المستقر عند 6.1000$ الذي يشكل بدوره مفتاح تأكيد الاتجاه المقترح لتداولات الفترة القريبة, فكسر السعر للدعم والثبات ادناه سيدفع به لاستئناف المحاولات التصحيحية والتي قد تستهدف بدورها لمستوى 5.8200$ وصولا نحو 5.5000$.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 6.1000 $ و 6.5100$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: هابط بشكل تصحيحي

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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