شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرا S&P 500 وناسداك يغلقان على ارتفاع مع تعافي أسهم التكنولوجيا والرقائق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهت الأسهم الأميركية تعاملات يوم الاثنين على ارتفاع في معظمها، بقيادة مكاسب في مؤشر ناسداك وأسهم شركات أشباه الموصلات، مع بحث المستثمرين عن فرص شراء بعد التراجع الحاد الذي شهدته الأسواق يوم الجمعة، ومع ارتياح الأسواق عقب إعلان إيران وإسرائيل وقف الهجمات المتبادلة.

وجاء وقف التصعيد بعد دعوة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب للطرفين بضرورة التوقف الفوري عن “إطلاق النار”. وقد مثّلت الاشتباكات خلال 24 ساعة أعنف مواجهة مباشرة بين إيران وإسرائيل منذ اتفاق وقف إطلاق النار في أبريل ضمن الحرب المستمرة.

في المقابل، أغلق مؤشر داو جونز الصناعي على تراجع، كما أنهت الأسواق جلسة التداول دون أعلى مستوياتها خلال اليوم. كما تراجعت أسهم شركة آبل في نهاية الجلسة، رغم إعلانها عن مجموعة من التحديثات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لمساعدها الصوتي “سيري”.

وارتفع قطاع التكنولوجيا ضمن مؤشر S&P 500 وكذلك مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات، في تعافٍ من خسائر الجمعة التي أدت إلى فقدان ما يقرب من تريليون دولار من القيمة السوقية لشركات الرقائق المدرجة في الولايات المتحدة.

كما قفز سهم إنتل بعد تقرير لموقع The Information يفيد بأن شركة جوجل التابعة لألفابت قدمت طلباً لإنتاج أكثر من 3 ملايين وحدة من شرائح Tensor Processing Units بحلول عام 2028.

وقال ريك ميكلر، الشريك في شركة Cherry Lane Investments في نيوجيرسي: “اليوم يبدو وكأنه يوم لاقتناص الفرص بعد عمليات البيع الكبيرة في قطاع التكنولوجيا.” وأضاف: “عادةً ما يتبع ذلك دخول المحللين لتأكيد التوصيات بالشراء.”

وتابع قائلاً: “هذا السوق كان مسعّراً لفترة طويلة على أساس الكمال، لكن هذه أوقات غير مثالية بالتأكيد، وفي مثل هذا البيئة سنشهد تذبذباً بين الصعود والهبوط وخوفاً من أن الأسعار ارتفعت أكثر من اللازم.”

وكانت الأسهم قد تراجعت في نهاية الأسبوع الماضي بعد وصولها إلى مستويات قياسية، وسط مخاوف من تباطؤ قطاع أشباه الموصلات عقب نتائج ضعيفة من شركة برودكوم، إضافة إلى بيانات وظائف أميركية أقوى من المتوقع لشهر مايو، ما عزز توقعات رفع أسعار الفائدة هذا العام.

وبحسب البيانات الأولية، ارتفع مؤشر S&P 500 بنحو 22.07 نقطة أو 0.30% ليغلق عند 7,405.81 نقطة، بينما صعد مؤشر ناسداك المركب 222.13 نقطة أو 0.86% ليصل إلى 25,931.56 نقطة. في المقابل، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي 75.61 نقطة أو 0.15% ليغلق عند 50,791.17 نقطة.

وأعلنت شركة آبل عن تحديث “سيري” الجديد خلال مؤتمرها السنوي للمطورين في مقرها بكوبرتينو في كاليفورنيا.

وقال بروس زارو، المدير التنفيذي في Granite Wealth Management: “قد يكون هناك رد فعل من نوع البيع بعد الأخبار، إذ كان هناك انطباع بأن آبل متأخرة في سباق الذكاء الاصطناعي مقارنة بالشركات الكبرى الأخرى.”

وأضاف أن هذا ربما يفسر ضعف أداء السهم مقارنة بغيره من شركات التكنولوجيا خلال الفترة الماضية.

كما قد يشكل الطرح العام الأولي لشركة سبيس إكس يوم الجمعة اختباراً مهماً للأسواق الأميركية، في ظل مخاوف من مبالغة المستثمرين في التفاؤل.

ومن بين أبرز الرابحين في قطاع التكنولوجيا أيضاً، ارتفع سهم مارفيل تكنولوجي بعد إعلان إضافته إلى مؤشر S&P 500 اعتباراً من 22 يونيو.

كما صعد سهم شركة الأدوية إيلي ليلي بعد نتائج تجارب سريرية أظهرت أن دواءها الجديد لعلاج السمنة “ريتاتروتايد” ساهم في تقليل شدة انقطاع النفس أثناء النوم، إلى جانب تعزيز فقدان الوزن وتخفيف آلام الركبة.