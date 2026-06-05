الاقتصاد

سعر اليورو مقابل الين يقدم إشارة إيجابية-توقعات اليوم 5-6-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر اليورو مقابل الين يقدم إشارة إيجابية-توقعات اليوم 5-6-2026 1/2
  • سعر اليورو مقابل الين يقدم إشارة إيجابية-توقعات اليوم 5-6-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو مقابل الين يقدم إشارة إيجابية-توقعات اليوم 5-6-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-05 08:58AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

حاول سعر المؤشر بتداولات يوم أمس تسجيله لبعض المكاسب بملامسته لمستوى 7610.00 إلا أن تعارض المؤشرات الرئيسية المستمر دفع به لتشكيل موجات سلبية جديدة ليختبر بذلك دعم القناة الصاعدة الممتد نحو 7540.00.

 

يعتمد سيناريو الفترة الحالية على قوة الدعم الحالي لنتوقع بثباته محاولة تشكيل السعر لموجات صاعدة ليكرر الضغط على مستوى 7600.00 ومن ثم ليحاول اختراق القمة المستقرة عند 7630.00, أما هبوطه دون الدعم وتقديمه لإغلاق سلبي سيؤكد ذلك تفعيله للهجوم السلبي ليضطر لتكبد العديد من الخسائر بانجذابه أولا نحو 7505.00.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 7530.00 و  7600.00

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا