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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو مقابل الين يقدم إشارة إيجابية-توقعات اليوم 5-6-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-06-05 08:58AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
حاول سعر المؤشر بتداولات يوم أمس تسجيله لبعض المكاسب بملامسته لمستوى 7610.00 إلا أن تعارض المؤشرات الرئيسية المستمر دفع به لتشكيل موجات سلبية جديدة ليختبر بذلك دعم القناة الصاعدة الممتد نحو 7540.00.
يعتمد سيناريو الفترة الحالية على قوة الدعم الحالي لنتوقع بثباته محاولة تشكيل السعر لموجات صاعدة ليكرر الضغط على مستوى 7600.00 ومن ثم ليحاول اختراق القمة المستقرة عند 7630.00, أما هبوطه دون الدعم وتقديمه لإغلاق سلبي سيؤكد ذلك تفعيله للهجوم السلبي ليضطر لتكبد العديد من الخسائر بانجذابه أولا نحو 7505.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 7530.00 و 7600.00
توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم