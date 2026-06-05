سعر اليورو مقابل الين يقدم إشارة إيجابية-توقعات اليوم 5-6-2026

حاول سعر المؤشر بتداولات يوم أمس تسجيله لبعض المكاسب بملامسته لمستوى 7610.00 إلا أن تعارض المؤشرات الرئيسية المستمر دفع به لتشكيل موجات سلبية جديدة ليختبر بذلك دعم القناة الصاعدة الممتد نحو 7540.00.

يعتمد سيناريو الفترة الحالية على قوة الدعم الحالي لنتوقع بثباته محاولة تشكيل السعر لموجات صاعدة ليكرر الضغط على مستوى 7600.00 ومن ثم ليحاول اختراق القمة المستقرة عند 7630.00, أما هبوطه دون الدعم وتقديمه لإغلاق سلبي سيؤكد ذلك تفعيله للهجوم السلبي ليضطر لتكبد العديد من الخسائر بانجذابه أولا نحو 7505.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 7530.00 و 7600.00

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم