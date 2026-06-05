سعر القهوة يتجاوز الهدف الأول– توقعات اليوم 5-6-2026

استغل سعر المؤشر بتداولات يوم أمس ثبات مستوى الدعم المتمركز عند 50770 ليبدأ بتشكيل موجات صاعدة قوية متجاوزا بذلك القمة المسجلة مؤخرا والمستقرة عند 51425 لنلاحظ تسجيله بذلك لمكاسب تاريخية جديدة بوصوله نحو 51735.

نلاحظ محاولة تشكيل مستوى 51550 لدعم إضافي جديد ليدعونا ذلك لانتظار تجاوز السعر للعائق المستقر عند 51750 والثبات أعلاه ليعزز ذلك فرص تحقيقه لمكاسب تاريخية جديدة قد تبدأ من 51950 و52050 على التوالي, أما فشل الاختراق قد يساهم بتفعيل محاولة جني الأرباح ليستهدف بشكل تدريجي لمستوى 51490 و51350 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 51550 و 51950

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع