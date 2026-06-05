شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع طفيف للبيتكوين قبيل بيانات الوظائف الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •المعدن الثمين "الذهب" بصدد تكبّد خسارة أسبوعية

•الدولار الأمريكي يبتعد عن قمة شهرين مقابل سلة من العملات

•أسعار النفط العالمية تتراجع لليوم الثاني على التوالي

•ترامب يُلمّح إلى إمكانية إحراز تقدم في التوصل إلى اتفاق مع إيران قريباً

•الأسواق في انتظار أدلة حاسمة حول مسار أسعار الفائدة الأمريكية



انخفضت أسعار الذهب أكثر من 1% بالسوق الأوروبية يوم الجمعة في طريقها صوب تكبّد خسارة أسبوعية ،بسبب ضعف الطلب على المعدن الثمين ،ويقلص تلك الخسارة استمرار تراجع الدولار والنفط في الأسواق العالمية ،مع استمرار تمسك المستثمرين بآمال توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق سلام قريباً جداً.



تترقب أسواق المال العالمية في وقت لاحق اليوم ،صدور بيانات الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة لشهر مايو ،والتي ستوفر المزيد من الأدلة الحاسمة حول مسار أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:انخفضت أسعار معدن الذهب بنسبة 1.05% إلى (4,428.88$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,475.27$) ، وسجلت أعلى مستوي عند (4,428.88$).



•عند تسوية الأسعار يوم الخميس،حقق أسعار الذهب ارتفاع بنسبة 0.9%،في ثاني مكسب في غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،مع ترقب اتفاق سلام أمريكي إيراني.



التعاملات الأسبوعية

على مدار تعاملات هذا الأسبوع، والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم، فأسعار الذهب منخفضة حتى اللحظة بنسبة 2.5% ،فى طريقها صوب تكبّد ثالث خسارة أسبوعية فى شهر.



الدولار الأمريكي

تراجع مؤشر الدولار يوم الجمعة بحوالي 0.1% ،ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي ،مبتعدًا عن أعلى مستوى فى شهرين ،عاكسًا استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.



تتراجع مستويات الدولار الأمريكي مع تحسن شهية المخاطرة نسبيًا في الأسواق،في ظل تمسك المستثمرين بآمال قرب توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق سلام ينهي الحرب الإيرانية المستمرة لثلاثة أشهر.



أسعار النفط العالمية

انخفضت أسعار النفط العالمية يوم الجمعة بأكثر من 0.5% ،لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، وسط آمال مرتفعة حول التوصل لاتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز.



مستجدات الحرب الإيرانية

•زعيم حزب الله يرفض اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.

•رفض حزب الله يُلقي بظلاله على التوترات فى الشرق الأوسط وآفاق إنهاء الحرب الإيرانية.

•وقف إطلاق النار في لبنان مرتبط بمفاوضات أوسع بين الولايات المتحدة وإيران.

•صرح الرئيس الأمريكي ،دونالد ترامب، بأن المحادثات مع إيران تسير على ما يرام، ملمحاً إلى إمكانية إحراز تقدم يفضي إلى نتائج بنهاية هذا الأسبوع.

• ترامب يقول إنه قد يلتقي المرشد الأعلى الإيراني "إذا تم التوصل إلى اتفاق".



الفائدة الأمريكية

•صرّح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، جيفري شميد، يوم الخميس، بأن أمام البنك المركزي الأمريكي خيارين: إما التريث والإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة، أو رفعها لكبح جماح التضخم الذي تجاوز الهدف المحدد لسنوات.



•وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، إن مسار أسعار الفائدة الأمريكية سيعتمد على تطورات الاقتصاد، وأن السياسة النقدية "في وضع جيد" وأن الاحتياطي الفيدرالي مستعد للاستجابة "بأي من الخيارين".



•ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ :تراجع تسعير احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر القادم من 55% إلى 47%.

•واستقر تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون أي تغيير في اجتماع يونيو مستقر عند 96%، وتسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة ‏أساس عند 4%.



الوظائف الأمريكية

من أجل إعادة تسعير الاحتمالات أعلاه ، تنتظر الأسواق فى وقت لاحق اليوم ،تقرير ‏الوظائف الشهري فى الولايات المتحدة ،والذي سيشمل بيانات مهمة عن سوق العمل ‏الأمريكي ،خاصة الوظائف الجديدة التي تم إضافتها بالقطاعات الغير زراعية فى ‏مايو ،بالإضافة إلى معدل البطالة ومتوسط الأجر بالساعة.‏



تصدر بحلول الساعة 12:30 جرينتش بيانات الوظائف بالقطاع ‏الغير زراعي التوقعات تشير إلي إضافة الاقتصاد الأمريكي 85 ‏ألف وظيفة جديدة فى مايو من إضافة 115 ألف وظيفة في أبريل ،مع استقرار معدل البطالة عند 4.3% ،و‏متوسط دخل الفرد بالساعة المتوقع ارتفاع بنسبة 0.3% من ارتفاع بنسبة 0.2% سابقًا.



توقعات حول أداء الذهب

قال " نيكولاس فرابيل" الرئيس العالمي للأسواق فى مؤسسة إيه بي سي ريفاينري: كان لبعض التشاؤم بشأن حل النزاع الإيراني أثر سلبي على الذهب. أعتقد أن الاتجاه السائد هو توقع أسواق أسعار فائدة أكثر تشديدًا، وهو ما يضغط أيضًا على الذهب.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،انخفضت يوم الخميس بنحو 1.72 طن متري،فى سادس انخفاض يومي على التوالي،لينزل الإجمالي إلى 1,025.14 طن متري،والذي يعد أدنى مستوى منذ15 أكتوبر 2025.



نظرة فنية

سعر الذهب يتراجع بتأثير مقاومة محورية - توقعات اليوم – 05-06-2026