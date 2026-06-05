تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 05-06-2026

لا يزال سعر المؤشر متمركزا حتى هذه اللحظة دون الحاجز المستقر عند 99.45 ليجبره ذلك على تقديم تداولات جانبية جديدة بتمركزه قرب 99.20, نتوقع استمرار سيطرة الميل الجانبي بثبات السعر ضمن محاور المسار الجانبي المتمثل بالحاجز المذكور سابقا بينما يستمر مستوى 98.85 بتشكيله لمستوى الدعم الحالي.

مما سبق, سنبقى على الحياد لحين تحرر السعر من إحدى المحاور المذكورة سابقا لنتمكن من تأكيد الأهداف المقترحة للتداولات القريبة, فاختراقه لمستوى 99.45 والثبات أعلاه سيفتح أمامه باب لتسجيل مكاسب عديدة قد تبدأ من 99.80 و101.15, بينما تسلل دون الدعم وتقديمه لإغلاق سلبي سيجبره على تشكيل موجات هابطة قوية ليتكبد من خلالها العديد من الخسائر بانجذابه أولا نحو 98.55.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 98.85 و 99.45

توقعات السعر لهذا اليوم: حيادي بثبات المحاور