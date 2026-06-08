سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يصل لهدفنا السعري – توقعات اليوم – 08-06-2026

يستقر سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) على سلسلة خسائر متتالية خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع تأثره في وقت سابق بكسر خط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير، في إشارة إلى سيطرة البائعين على حركة الزوج، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وهو ما كبح من خسائر الزوج الأخيرة في محاولة منه لتصريف البعض من هذا التشبع البيعي.