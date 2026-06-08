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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 08-06-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-06-08 16:52PM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
ارتفع سعر الذهب (GOLD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك على اثر تماسك مستوى الدعم الرئيسي 4,400$، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعد السعر على محاولة تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، وتصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، مع توارد الإشارات الإيجابية منها، ويأتي هذا في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلص من فرص تعافي السعر بشكل مستدام في الفترة القريبة المقبلة.