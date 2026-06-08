الاقتصاد

تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 08-06-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-08 10:54AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

يستقر سعر الذهب (GOLD) على انخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك بعد وصوله لهدفنا السعري الصباحي عند الدعم 4,300$، وهو ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي يحاول من خلاله تعويض جزء من خسائره السابقة، وتصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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