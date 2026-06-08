تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 08-06-2026

يستقر سعر الذهب (GOLD) على انخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك بعد وصوله لهدفنا السعري الصباحي عند الدعم 4,300$، وهو ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي يحاول من خلاله تعويض جزء من خسائره السابقة، وتصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير.