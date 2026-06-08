تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 08-06-2026

تراجع قليلاً سعر النفط الخام (Crude Oil) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر اختبار السعر لمقاومة خط اتجاه فرعي هابط على المدى القصير، ما أجبره على الارتداد وتقليص البعض من مكاسبه المبكرة لهذا اليوم، في المقابل من ذلك نلاحظ استمرار الدعم الإيجابي والديناميكي المتمثل في تداولات السعر أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ما يبقي فرص صعود السعر قائمة في الفترة القريبة المقبلة خاصة في حالة اختراقه لمقاوماته القريبة.