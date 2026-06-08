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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 08-06-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-06-08 11:11AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
تراجع قليلاً سعر النفط الخام (Crude Oil) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر اختبار السعر لمقاومة خط اتجاه فرعي هابط على المدى القصير، ما أجبره على الارتداد وتقليص البعض من مكاسبه المبكرة لهذا اليوم، في المقابل من ذلك نلاحظ استمرار الدعم الإيجابي والديناميكي المتمثل في تداولات السعر أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ما يبقي فرص صعود السعر قائمة في الفترة القريبة المقبلة خاصة في حالة اختراقه لمقاوماته القريبة.