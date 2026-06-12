سعر الدولار مقابل الفرنك يتلقى بعض الدعم – توقعات اليوم – 12-06-2026

ارتفع قليلاً سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك بعد انخفاضه عقب وصوله لمستوى المقاومة 1.4000، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، ليجني الزوج أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، كما نجح خلال ذلك في تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية.

يأتي هذا في ظل استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.