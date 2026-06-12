الاقتصاد

تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 12-06-2026

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تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 12-06-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-06-12 11:43AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

يشهد سعر البتكوين (BTCUSD) تداولات متذبذبة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، يحاول خلالها اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق مستوى المقاومة المحوري 64,000$، وليحاول في الوقت نفسه تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية منها، يأتي هذا مع وجود دعم إيجابي ديناميكي متمثل في تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من فرص صعود السعر في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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