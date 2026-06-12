- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 12-06-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-06-12 11:43AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
يشهد سعر البتكوين (BTCUSD) تداولات متذبذبة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، يحاول خلالها اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق مستوى المقاومة المحوري 64,000$، وليحاول في الوقت نفسه تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية منها، يأتي هذا مع وجود دعم إيجابي ديناميكي متمثل في تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من فرص صعود السعر في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير.