الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 12-06-2026

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  • تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 12-06-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-12 16:35PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

يواصل سعر الذهب (GOLD) في تداولاته المتقلبة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، ليحاول اختراق مستوى المقاومة الحالي 4,200$، في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مقابل استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما يهدد تلك المكاسب الأخيرة بالانعكاس السلبي في أي وقت.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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