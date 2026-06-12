الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 12-06-2026

0 نشر
0 تبليغ

تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 12-06-2026

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 12-06-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-06-12 16:39PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تقدم سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليحاول اختراق مستوى المقاومة المحوري 64,000$، ليعلن بعدها عزمه مواصلة الصعود التصحيحي على المدى القريب، خاصة ويأتي هذا الأداء بعدما تمكن من تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ما يمنحه مساحة أكبر لتوسيع تلك المكاسب، في ظل وجود دعم ديناميكي متمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير.

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا