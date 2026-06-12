تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 12-06-2026

تقدم سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليحاول اختراق مستوى المقاومة المحوري 64,000$، ليعلن بعدها عزمه مواصلة الصعود التصحيحي على المدى القريب، خاصة ويأتي هذا الأداء بعدما تمكن من تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ما يمنحه مساحة أكبر لتوسيع تلك المكاسب، في ظل وجود دعم ديناميكي متمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير.