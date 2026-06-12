شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 12-06-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-06-12 16:39PM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
تقدم سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليحاول اختراق مستوى المقاومة المحوري 64,000$، ليعلن بعدها عزمه مواصلة الصعود التصحيحي على المدى القريب، خاصة ويأتي هذا الأداء بعدما تمكن من تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ما يمنحه مساحة أكبر لتوسيع تلك المكاسب، في ظل وجود دعم ديناميكي متمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير.