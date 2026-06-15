الاقتصاد

سعر الذهب يحاول التخلص من ضغطه السلبي - توقعات اليوم – 15-06-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر الذهب يحاول التخلص من ضغطه السلبي - توقعات اليوم – 15-06-2026 1/2
  • سعر الذهب يحاول التخلص من ضغطه السلبي - توقعات اليوم – 15-06-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب يحاول التخلص من ضغطه السلبي - توقعات اليوم – 15-06-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-14 23:38PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

قفز سعر سهم العقارية (ALAQARIA) ارتفاعاً في آخر جلساته، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق مستوى المقاومة المحوري 66.00 دينار، مصحوباً في ذلك بزيادة ملحوظة في أحجام التداول، في إشارة واضحة لصحة هذا الاختراق من الناحية الفنية، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير، مع تحركات السهم بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعزز من فرص تمديد تلك المكاسب على المدى القريب.

 

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره أعلى سعر 66.00 دينار، ليستهدف مستوى المقاومة 85.90 دينار.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا