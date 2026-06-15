سعر الذهب يحاول التخلص من ضغطه السلبي - توقعات اليوم – 15-06-2026

قفز سعر سهم العقارية (ALAQARIA) ارتفاعاً في آخر جلساته، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق مستوى المقاومة المحوري 66.00 دينار، مصحوباً في ذلك بزيادة ملحوظة في أحجام التداول، في إشارة واضحة لصحة هذا الاختراق من الناحية الفنية، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير، مع تحركات السهم بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعزز من فرص تمديد تلك المكاسب على المدى القريب.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره أعلى سعر 66.00 دينار، ليستهدف مستوى المقاومة 85.90 دينار.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد