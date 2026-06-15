سعر الدولار مقابل الين يمحو خسائره المبكرة – توقعات اليوم – 15-06-2026

شهد سعر البتكوين (BTCUSD) مكاسب قوية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليتأكد بذلك اختراقه لمستوى المقاومة المحوري 64,000$، وهو ما يمثل إشارة فنية إيجابية تعكس تنامي قوة المشترين وقدرتهم على دفع السعر نحو مستويات أعلى، ويأتي هذا الأداء في ظل تحسن واضح في شهية المخاطرة واستمرار الزخم الصاعد الذي سيطر على تحركات العملة الرقمية خلال الفترة الأخيرة.

ويحظى السعر بدعم فني إضافي من تداوله أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل دعم ديناميكي يعزز من استقرار الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، خاصة مع تحركه بمحاذاة خط ميل صاعد يدعم هذا المسار، في الوقت الذي بدأت فيه مؤشرات القوة النسبية بإرسال إشارات إيجابية جديدة بعد نجاحها في تصريف حالة التشبع الشرائي السابقة، ما يمنح السعر مساحة أكبر لمواصلة مكاسبه واستهداف مستويات أعلى خلال الفترة القريبة المقبلة.