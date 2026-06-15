شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يقفز لأعلى مستوى فى أسبوعين بفضل الاتفاق الأمريكي الإيراني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يتراجع على نطاق واسع في سوق الصرف الأجنبي

•أسعار النفط تفقد أكثر من 4% وتسجل أدنى مستوى في 3 أشهر

•من المقرر توقيع اتفاق السلام في سويسرا يوم الجمعة المقبل

•الأسواق في انتظار أدلة جديدة حول مسار الفائدة الأوروبية



ارتفع اليورو بالسوق على نطاق واسع الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، مسجلاً أعلى مستوى في أسبوعين مقابل الدولار الأمريكي ،وسط أجواء إيجابية تسيطر على أسواق المال ،خاصة بعد إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى اتفاق سلام من المقرر توقيعه رسمياً في سويسرا يوم الجمعة المقبل.



رفع البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي أسعار الفائدة للمرة الأولى خلال السنوات الثلاث الأخيرة، في خطوة تستهدف احتواء الضغوط التضخمية المتزايدة الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة وتداعيات التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.



وأكد المركزي الأوروبي أن أي قرارات نقدية مستقبلية ستظل مرهونة بالبيانات الاقتصادية الواردة وتطورات التضخم والنشاط الاقتصادي في منطقة اليورو، دون الالتزام بمسار محدد لأسعار الفائدة.



نظرة سعرية

•سعر صرف اليورو اليوم: ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.4% إلى (1.1617$) الأعلى منذ 5 يونيو الجاري ، من سعر افتتاح اليوم عند (1.1569$) ،وسجل أدنى مستوى عند (1.1569$).



•أنهي اليورو تعاملات الجمعة منخفضاً بنسبة 0.1% مقابل الدولار ،في ثاني خسارة في غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،وسط التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.



•وحقق اليورو الأسبوع الماضي ارتفاع بنسبة 0.4% مقابل الدولار ،في ثاني مكسب أسبوعي في غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ،بفضل رفع أسعار الفائدة الأوروبية.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.4% ،مسجلاً أدنى مستوى في أسبوعين عند 99.42 نقطة ،عاكسًا تراجعًا واسعًا في مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



تحسنت معنويات المخاطرة في الأسواق العالمية ،بعدما أعلن مسؤولون أمريكيون وإيرانيون عن اتفاقهم على إطار عمل لإنهاء الحرب، ووقف الحصار الأمريكي المفروض على إيران، وإعادة فتح مضيق هرمز.



أسعار النفط العالمية

انخفضت أسعار النفط العالمية يوم الاثنين بأكثر من 4% ،لتعمق خسائرها لليوم الثالث على التوالي ،مسجلة أدنى مستوى في ثلاثة أشهر ،بسبب انحسار مخاوف توقف الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط بعد إعادة فتح مضيق هرمز.



مستجدات الحرب الإيرانية

•الولايات المتحدة وإيران تتوصلان إلى اتفاق مبدئي لإنهاء الحرب، ومن المقرر توقيعه يوم الجمعة فى جنيف.

•أكد الرئيس الأمريكي ،دونالد ترامب، إتمام الصفقة، وأعلن عن رفع الحصار البحري على المواني الإيرانية مع إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة العالمية.

•أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف (الوسيط الأساسي) أن الاتفاق يشمل الوقف الفوري والنهائي للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك جبهة لبنان.

•حدد الوسطاء يوم الجمعة المقبل( 19 يونيو 2026 )موعداً لمراسم التوقيع الرسمي بين الوفد الأمريكي والإيراني في سويسرا.

•تعهدت طهران بموجب المسودة بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي كلياً، مع الخضوع لعمليات تفتيش صارمة.

•وكالة "مهر" الإيرانية ذكرت أن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة تشمل مباحثات حول الملف النووي خلال فترة الـ 60 يوماً، وتدعو للإفراج عن 24 مليار دولار من أصول إيران المجمدة خلال المباحثات.



الفائدة الأوروبية

•رفع البنك المركزي الأوروبي الخميس الماضي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 2.40% ،في أول رفع في أسعار الفائدة الأوروبية منذ سبتمبر 2023 ،وذلك لمواجهة الضغوط التضخمية الناجمة عن الحرب الإيرانية.

•أقر البنك المركزي الأوروبي بأن تداعيات حرب إيران وأزمة الطاقة رفعت الضغوط التضخمية فى منطقة اليورو، وعدّل توقعاته للتضخم صعوداً خلال عامي 2026 و 2027.

•وأكد البنك على أن قراراته القادمة ستعتمد كلياً على البيانات الاقتصادية المباشرة، و تطورات المشهد الجيوسياسي، ونظرة البنك للتضخم الأساسي.

•تقارير:يدرس البنك المركزي الأوروبي تعليق تطبيع السياسة النقدية في يوليو إذا استقرت أسعار الطاقة عند مستوياتها الحالية.

•وسط هبوط أسعار النفط ،تراجع تسعير سوق المال لاحتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة الأوروبية بنحو 25 نقطة أساس فى يوليو المقبل من 50% إلى 30%.

•وتراجع تسعير سوق المال لاحتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة الأوروبية بنحو 25 نقطة أساس فى سبتمبر القادم من 70% إلى 50%.

•ومن أجل إعادة تسعير الاحتمالات أعلاه يترقب المستثمرين صدور المزيد من البيانات الاقتصادية فى منطقة اليورو عن مستويات التضخم والبطالة والأجور.



نظرة فنية

سعر اليورو مقابل الدولار يحقق اختراق قوي يعزز فرص الصعود – توقعات اليوم – 15-06-2026