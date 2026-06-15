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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يهاجم الحاجز– توقعات اليوم 15-6-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-06-15 05:05AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
تفاعل سعر النحاس منذ تداولات هذا الصباح مع إيجابية المؤشرات الرئيسية ليحافظ بذلك على تمركزه فوق مستوى الدعم المستقر عند 6.1000$ لنلاحظ بدء تشكيله لموجات صاعدة جديدة ليستقر من خلالها قرب 6.5000$.
نكرر التنويه إلى أن تأكيد استعداد السعر لاستئناف الهجوم الصاعد سيبقى قائم ما لم يتم اختراق المقاومة المستقرة عند 6.6000$ ليضطر لتشكيل تداولات جانبية جديدة, أما تحقيقه للاختراق والثبات فوق المقاومة سيسهل مهمة وصوله للمحطات الإضافية والتي قد تبدأ من 6.7800$ و6.9200$.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.3500 $ و 6.6000$
توقعات السعر لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار المرتفع