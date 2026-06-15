الاقتصاد

سعر البلاتين يهاجم الحاجز– توقعات اليوم 15-6-2026

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  • سعر البلاتين يهاجم الحاجز– توقعات اليوم 15-6-2026 1/2
  • سعر البلاتين يهاجم الحاجز– توقعات اليوم 15-6-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-15 05:05AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تفاعل سعر النحاس منذ تداولات هذا الصباح مع إيجابية المؤشرات الرئيسية ليحافظ بذلك على تمركزه فوق مستوى الدعم المستقر عند 6.1000$ لنلاحظ بدء تشكيله لموجات صاعدة جديدة ليستقر من خلالها قرب 6.5000$.

 

نكرر التنويه إلى أن تأكيد استعداد السعر لاستئناف الهجوم الصاعد سيبقى قائم ما لم يتم اختراق المقاومة المستقرة عند 6.6000$ ليضطر لتشكيل تداولات جانبية جديدة, أما تحقيقه للاختراق والثبات فوق المقاومة سيسهل مهمة وصوله للمحطات الإضافية والتي قد تبدأ من 6.7800$ و6.9200$.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.3500 $ و 6.6000$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار المرتفع

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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