سعر البلاتين يهاجم الحاجز– توقعات اليوم 15-6-2026

تفاعل سعر النحاس منذ تداولات هذا الصباح مع إيجابية المؤشرات الرئيسية ليحافظ بذلك على تمركزه فوق مستوى الدعم المستقر عند 6.1000$ لنلاحظ بدء تشكيله لموجات صاعدة جديدة ليستقر من خلالها قرب 6.5000$.

نكرر التنويه إلى أن تأكيد استعداد السعر لاستئناف الهجوم الصاعد سيبقى قائم ما لم يتم اختراق المقاومة المستقرة عند 6.6000$ ليضطر لتشكيل تداولات جانبية جديدة, أما تحقيقه للاختراق والثبات فوق المقاومة سيسهل مهمة وصوله للمحطات الإضافية والتي قد تبدأ من 6.7800$ و6.9200$.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.3500 $ و 6.6000$

توقعات السعر لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار المرتفع