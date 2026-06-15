شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار قرب أدنى مستوى في 10 أيام مع توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق سلام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي ينزلق لأدنى مستوى في أسبوعين

•أسعار النفط تفقد حوالي 5% وتسجل أدنى مستوى في 3 أشهر

•من المقرر توقيع الاتفاق في سويسرا يوم الجمعة المقبل

•تراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي



ارتفعت أسعار الذهب بحوالي 3% بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتوسع مكاسبها لليوم الثالثة على التوالي، بدعم تراجع الدولار الأمريكي وهبوط أسعار النفط، وذلك بعد توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق سلام من المقرر توقيعه في سويسرا يوم الجمعة المقبل.



تراجعت احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة مرة واحدة على الأقل خلال العام الجاري، في ظل توقعات بأن يؤدي هبوط أسعار النفط إلى تهدئة وتيرة ارتفاع الأسعار وتقليص الضغوط التضخمية.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 3.0% إلى (4,345.48$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,219.40$) ، وسجلت أدنى مستوي عند (4,219.40$).



•عند تسوية الأسعار يوم الجمعة ،حققت أسعار الذهب ارتفاع بنسبة 0.2% ،في ثاني مكسب يومي على التوالي ،مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى في سبعة أشهر عند 4,023.86 دولارًا للأونصة.



•وفقد المعدن الثمين"الذهب" الأسبوع الفائت نسبة 2.55% ، في ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ،بسبب الضغوط البيعية في أسواق المعادن.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.45% ،مسجلاً أدنى مستوى في أسبوعين عند 99.42 نقطة ،عاكسًا تراجعًا واسعًا في مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.



تحسنت معنويات المخاطرة في الأسواق العالمية ،بعدما أعلن مسؤولون أمريكيون وإيرانيون عن اتفاقهم على إطار عمل لإنهاء الحرب، ووقف الحصار الأمريكي المفروض على إيران، وإعادة فتح مضيق هرمز.



أسعار النفط العالمية

انخفضت أسعار النفط العالمية يوم الاثنين بمتوسط 5% ،لتعمق خسائرها لليوم الثالث على التوالي ،مسجلة أدنى مستوى في ثلاثة أشهر ،بسبب انحسار مخاوف توقف الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط بعد إعادة فتح مضيق هرمز.



مستجدات الحرب الإيرانية

•الولايات المتحدة وإيران تتوصلان إلى اتفاق مبدئي لإنهاء الحرب، ومن المقرر توقيعه يوم الجمعة فى جنيف.

•أكد الرئيس الأمريكي ،دونالد ترامب، إتمام الصفقة، وأعلن عن رفع الحصار البحري على المواني الإيرانية مع إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة العالمية.

•أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف (الوسيط الأساسي) أن الاتفاق يشمل الوقف الفوري والنهائي للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك جبهة لبنان.

•حدد الوسطاء يوم الجمعة المقبل( 19 يونيو 2026 )موعداً لمراسم التوقيع الرسمي بين الوفد الأمريكي والإيراني في سويسرا.

•تعهدت طهران بموجب المسودة بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي كلياً، مع الخضوع لعمليات تفتيش صارمة.

•وكالة "مهر" الإيرانية ذكرت أن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة تشمل مباحثات حول الملف النووي خلال فترة الـ 60 يوماً، وتدعو للإفراج عن 24 مليار دولار من أصول إيران المجمدة خلال المباحثات.



الفائدة الأمريكية

•توقع بنك جولدمان ساكس أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير فى عام 2026، وأن يؤجل خفضها حتى عام 2027، مُشيرًا إلى تحسن النشاط الاقتصادي ونمو فرص العمل.

•وسط هبوط أسعار النفط ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تراجع تسعير احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر القادم من 67% إلى 55%.

•وتراجع تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون أي تغيير في اجتماع يونيو مستقر من 98% إلى 95%، وارتفع تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة ‏أساس من 2% إلى 5%.

•تنطلق غداً الثلاثاء فعاليات اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، على أن تصدر القرارات يوم الأربعاء، التوقعات مستقرة حول الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير يذكر ،وذلك للاجتماع الرابع على التوالي.



توقعات حول أداء الذهب

قال "تيم ووترر" كبير محللي السوق في كيه سي إم تريد: يساهم انخفاض أسعار النفط وضعف الدولار، الناتج عن تراجع المخاطر الجيوسياسية وإعادة فتح مضيق هرمز المتوقعة، في تهدئة توقعات التضخم.



وأضاف ووترر: "يوفر هذا المزيج للذهب أفضل دعم له في الأسابيع الأخيرة، إلا أن استمرار هذا الدعم يعتمد على مدى متانة اتفاق السلام.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،ظلت يوم الجمعة بدون أي تغيير يذكر،وذلك لليوم الثاني على التوالي،ليستمر الإجمالي عند 1,013.64 طن متري،والذي يعد أدنى مستوى منذ 9 أكتوبر 2025.



نظرة فنية

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