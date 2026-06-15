تحديث توقع سعر الذهب اليوم 15-06-2026

أكد سعر الزوج تمسكه بالسيناريو الصاعد بثباته المتكرر فوق الدعم المتمركز عند 200.40 لنلاحظ تفاعله حاليا مع إيجابية المؤشرات الرئيسية باستقراره قرب مستوى 201.70 محققا بذلك بعض المكاسب المقترحة سابقا.

نتوقع مهاجمة السعر قريبا لمستوى 202.15 والذي يشكل بدوره لعائق إضافي أمام الهجوم الصاعد, اما اختراق هذا العائق والاستقرار أعلاه سيفتح باب الوصول للمحطات الإضافية والتي تتمركز حاليا قرب 202.75 و203.20 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 200.75 و 202.15

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع