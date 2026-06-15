الاقتصاد

تحديث توقع سعر الفضة اليوم 15-06-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-15 05:12AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تأثر سعر المؤشر بعد تسجيله لمستوى 100.20 بضغط سلبية قوي نتيجة لخروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء واستقراره حاليا دون مستوى 50 ليجبره ذلك على تأجيل الهجوم الصاعد وتفعيل محاولات جني الأرباح بتسلله حاليا نحو 99.20.

 

نذكر بأن صمود التداولات فوق الدعم الأولي المستقر عند 98.85 يشكل عامل أساسي للتمسك بالسيناريو الصاعد لتداولات الفترة القريبة والمتوسطة, لذلك سنبقى بانتظار تجميع السعر للعزم الإيجابي الإضافي ليمكنه من البدء بتشكيل موجات صاعدة ليستهدف بشكل تدريجي لمستوى 99.90 و100.35 على التوالي.

 

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 99.00 و 99.50

 

توقعات السعر لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار المرتفع

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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