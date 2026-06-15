تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 15-06-2026

تقدم سعر الفضة (SILVER) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من نجاحه في اختراق خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير، وهو ما يمثل إشارة فنية إيجابية تعكس تحسناً واضحاً في أداء السعر وتراجع الضغوط البيعية التي كانت تسيطر على تحركاته خلال الفترة الماضية، وقد ساعد هذا الاختراق على تعزيز ثقة المشترين ودفع السعر نحو تسجيل المزيد من المكاسب.

كما نجحت الفضة في التخلص من الضغط السلبي الذي كان يفرضه المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، لتتحسن بذلك الصورة الفنية بشكل ملحوظ، ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، رغم وصولها إلى مناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما يعكس قوة الزخم الحالي ويعزز من فرص مواصلة الصعود واستهداف مستويات مقاومة أعلى خلال الفترة القريبة المقبلة.