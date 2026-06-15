الاقتصاد

تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 15-06-2026

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تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 15-06-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-06-15 11:03AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

يستقر سعر نفط خام برنت (Brent) على انخفاض حاد خلال التداولات اللحظية الأخيرة، متأثراً باستمرار الضغوط البيعية التي تفرض سيطرتها على حركة السعر، ويأتي هذا الأداء في ظل هيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، ما يعكس ضعف قدرة السعر على تحقيق أي تعافٍ مستدام خلال الفترة الحالية.

 

كما تتزايد الضغوط السلبية مع استمرار تداول خام برنت دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يواصل أداء دور المقاومة الديناميكية أمام أي محاولات للصعود، وفي الوقت نفسه تواصل مؤشرات القوة النسبية إرسال إشارات سلبية تدعم النظرة الهابطة، ما يعزز من احتمالات استمرار التراجع خلال الفترة القريبة المقبلة ما لم تظهر إشارات فنية جديدة قادرة على تغيير هذا المسار.

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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