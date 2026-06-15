الاقتصاد

سعر سهم ايه تي آند تي (T) يحاول تصحيح اتجاهه الهابط – توقعات اليوم – 15-05-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-15 12:57PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

عزز سعر سهم تسلا TESLA, INC (TSLA) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح السهم في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي ويفتح الباب أمام تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 384.00$، ليستهدف مستوى المقاومة 450.00$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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