سعر سهم ايه تي آند تي (T) يحاول تصحيح اتجاهه الهابط – توقعات اليوم – 15-05-2026

عزز سعر سهم تسلا TESLA, INC (TSLA) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح السهم في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي ويفتح الباب أمام تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 384.00$، ليستهدف مستوى المقاومة 450.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد