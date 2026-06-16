سعر سهم شعاع كابيتال (SHUAA) يحاول تصريف تشبعه البيعي – توقعات اليوم – 16-06-2026

قفز سعر سهم أسمنت السعودية (3030) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ومصحوباً بزيادة كبيرة في أحجام التداول، في إشارة فنية قوية تدلل على عزم السهم تمديد تلك المكاسب على المدى القريب.

يهاجم السهم بارتفاعه الأخير خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير، وذلك بالتزامن مع ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحاول السهم بهذا الأداء التخلص من كافة ضغوطه السلبية دفعة واحدة.

لذلك فتوقعاتنا تشير على صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة الحالية 34.00 ريال، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 37.80 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد