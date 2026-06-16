الاقتصاد

سعر سهم بنك وربة (WARBABANK) يشهد تداولات متقلبة – توقعات اليوم – 16-06-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-16 00:21AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

قفز سعر سهم أسمنت (3030) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ومصحوباً بزيادة كبيرة في أحجام التداول، في إشارة فنية قوية تدلل على عزم السهم تمديد تلك المكاسب على المدى القريب.

 

يهاجم السهم بارتفاعه الأخير خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير، وذلك بالتزامن مع ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحاول السهم بهذا الأداء التخلص من كافة ضغوطه السلبية دفعة واحدة.

 

لذلك فتوقعاتنا تشير على صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة الحالية 34.00 ريال، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 37.80 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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