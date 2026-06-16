الاقتصاد

سعر اليورو مقابل الين دون أي جديد-توقعات اليوم 16-6-2026

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  • سعر اليورو مقابل الين دون أي جديد-توقعات اليوم 16-6-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-16 06:56AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

أنهى سعر المؤشر اندفاعه الصاعد الأخير بتحقيقه للأهداف المقترحة سابقا بملامسته لمستوى 7592.00 ومن ثم ليستقر دون الحاجز المتمركز عند 7575.00 نتيجة لخروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء.

 

تعرض السعر حاليا للضغوط السلبية قد يجبره على تشكيل بعض الموجات التصحيحية السلبية ليستهدف من خلالها لمستوى 7535.00 و7505.00 على التوالي, أما نجاحه باختراق مستوى 7575.00 والثبات أعلاه سيزيد ذلك فرص تسجيله لمكاسب إضافية قد تبدأ من 7610.00 و7655.00 على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 7530.00 و  7600.00

 

توقعات السعر لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار المرتفع 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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