سعر الباوند مقابل الين بانتظار اختراق المقاومة-توقعات اليوم 16-6-2026

أنهى سعر المؤشر اندفاعه الصاعد الأخير بتحقيقه للأهداف المقترحة سابقا بملامسته لمستوى 7592.00 ومن ثم ليستقر دون الحاجز المتمركز عند 7575.00 نتيجة لخروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء.

تعرض السعر حاليا للضغوط السلبية قد يجبره على تشكيل بعض الموجات التصحيحية السلبية ليستهدف من خلالها لمستوى 7535.00 و7505.00 على التوالي, أما نجاحه باختراق مستوى 7575.00 والثبات أعلاه سيزيد ذلك فرص تسجيله لمكاسب إضافية قد تبدأ من 7610.00 و7655.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 7530.00 و 7600.00

توقعات السعر لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار المرتفع