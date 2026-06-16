الاقتصاد

سعر الباوند مقابل الين بانتظار اختراق المقاومة-توقعات اليوم 16-6-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-16 06:56AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

أنهى سعر المؤشر اندفاعه الصاعد الأخير بتحقيقه للأهداف المقترحة سابقا بملامسته لمستوى 7592.00 ومن ثم ليستقر دون الحاجز المتمركز عند 7575.00 نتيجة لخروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء.

 

تعرض السعر حاليا للضغوط السلبية قد يجبره على تشكيل بعض الموجات التصحيحية السلبية ليستهدف من خلالها لمستوى 7535.00 و7505.00 على التوالي, أما نجاحه باختراق مستوى 7575.00 والثبات أعلاه سيزيد ذلك فرص تسجيله لمكاسب إضافية قد تبدأ من 7610.00 و7655.00 على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 7530.00 و  7600.00

 

توقعات السعر لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار المرتفع 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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