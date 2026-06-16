الاقتصاد

سعر البلاتين يسجل بعض المكاسب– توقعات اليوم 16-6-2026

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سعر البلاتين يسجل بعض المكاسب– توقعات اليوم 16-6-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-06-16 06:55AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

شكّل سعر البلاتين بتداولات يوم أمس اندفاع تصحيحي صاعد مسجلا بذلك لبعض المكاسب بملامسته لمستوى 1818.00$ ومن ثم ليعود لتشكيل تداولات جانبية ضعيفة باستقراره قرب 1765.00$ نتيجة لتعارض المؤشرات الرئيسية مع بعضها البعض تحديدا بتمركز محور المتوسط المتحرك 55 فوق المقاومة المحورية والممتدة نحو 1925.00$.

 

نتوقع تشكيل السعر لتداولات جانبية جديدة مع التنويه إلى أن استمرار تشكيل مستوى 1865.00$ لحاجز إضافي قد يجبره على تفعيل المسار السلبي من جديد لنتوقع تسلله أولا نحو 1695.00$ ومن ثم ليكرر الضغط على العائق المستقر قرب 1640.00$.

 

نطاق التداول المتوقع ما بين 1700.00$ و 1840.00$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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