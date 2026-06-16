سعر البلاتين يسجل بعض المكاسب– توقعات اليوم 16-6-2026

شكّل سعر البلاتين بتداولات يوم أمس اندفاع تصحيحي صاعد مسجلا بذلك لبعض المكاسب بملامسته لمستوى 1818.00$ ومن ثم ليعود لتشكيل تداولات جانبية ضعيفة باستقراره قرب 1765.00$ نتيجة لتعارض المؤشرات الرئيسية مع بعضها البعض تحديدا بتمركز محور المتوسط المتحرك 55 فوق المقاومة المحورية والممتدة نحو 1925.00$.

نتوقع تشكيل السعر لتداولات جانبية جديدة مع التنويه إلى أن استمرار تشكيل مستوى 1865.00$ لحاجز إضافي قد يجبره على تفعيل المسار السلبي من جديد لنتوقع تسلله أولا نحو 1695.00$ ومن ثم ليكرر الضغط على العائق المستقر قرب 1640.00$.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1700.00$ و 1840.00$

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض