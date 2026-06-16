عمومية السعودي الألماني الصحية تعقد اجتماعها 7 يوليو لمناقشة توزيعات الأرباح عن العام 2025

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجل مؤشر «داو جونز الصناعي» مستوى قياسياً جديداً خلال تداولات الثلاثاء، مدعوماً بتراجع أسعار النفط وسط تفاؤل الأسواق بشأن اتفاق سلام محتمل بين الولايات المتحدة وإيران، في حين واصلت «سبيس إكس» صعودها القوي لتتجاوز شركة «أمازون» من حيث القيمة السوقية وتصبح خامس أكبر شركة أمريكية.

وارتفعت أسهم «سبيس إكس» بنحو 9.5%، ما ساعد الشركة المملوكة للملياردير إيلون ماسك على تخطي القيمة السوقية لـ«أمازون».

كما أعلنت الشركة استحواذها على شركة البرمجيات «أني سفير» مقابل 60 مليار دولار، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضورها في سوق الذكاء الاصطناعي الموجه للشركات.

وشهدت أسهم شركات رقائق الذاكرة مكاسب قوية، إذ صعد سهم «ويسترن ديجيتال» بنسبة 9%، بينما ارتفع سهم «سيغيت تكنولوجي» بنسبة 6%.

ورغم ذلك، تراجع مؤشر التكنولوجيا في «إس آند بي 500» بنسبة 0.5% بعد المكاسب القوية التي سجلها في الجلسة السابقة.

وارتفعت 7 قطاعات من أصل 11 قطاعاً رئيسياً ضمن مؤشر «إس آند بي 500»، مع انتقال المستثمرين نحو الأسهم الأكثر ارتباطاً بالنشاط الاقتصادي.

وقاد القطاع المالي المكاسب بارتفاع بلغ 1.1%.

وصعد سهم «غولدمان ساكس» بنسبة 1.3%، ما دعم أداء «داو جونز»، بينما ارتفع سهم «جي بي مورغان» بنسبة 1.8%، و«بنك أوف أمريكا» بنسبة 1.2%.

في المقابل، تراجع مؤشر قطاع الطاقة بنسبة 0.4% مع هبوط أسعار النفط إلى مستويات تقارب أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر.

وكانت الأسهم الأمريكية قد ارتفعت بقوة في الجلسة السابقة بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقيع اتفاق أولي لإنهاء الصراع مع إيران.

ورغم ذلك، لا تزال الشكوك تحيط بالاتفاق، إذ حذر مالكو السفن من أن استعادة الثقة في الملاحة عبر مضيق هرمز قد تستغرق أسابيع حتى بعد إعادة فتحه.

الأسواق تترقب قرار الاحتياطي الفيدرالي

ويتجه اهتمام الأسواق الآن إلى قرار السياسة النقدية المرتقب من مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة ضمن نطاق 3.50% إلى 3.75%، بينما يراقب المستثمرون عن كثب تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش بشأن التضخم والبطالة وآفاق الاقتصاد.

وقال توماس هايز، رئيس مجلس إدارة شركة «غريت هيل كابيتال»: «جميع الأنظار تتجه إلى المؤتمر الصحفي لوارش وتوجيهاته وتوقعاته للأسواق».

وأضاف: «لكن بما أن الاتفاق الأمريكي الإيراني يبدو قريباً من الاكتمال، فإن ذلك يمنحه مساحة أكبر لتقديم موقف متوازن».

وأشار هايز إلى أن الأسواق عادة ما تشهد تقلبات خلال السنة الأولى لرئيس جديد للاحتياطي الفيدرالي.

ولا يزال التضخم أعلى بأكثر من نقطة مئوية من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، ما يجعل تقييم وارش لمسار التضخم وتوقيت تراجعه عاملاً محورياً في تشكيل السياسة النقدية المقبلة.

ووفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، يتوقع المتداولون احتمالاً بنسبة 42% لرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، بينما لا تُسعّر الأسواق أي خفض للفائدة قبل منتصف عام 2027.

وبحلول الساعة 9:42 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ارتفع مؤشر «داو جونز» بمقدار 360.77 نقطة أو 0.70% إلى 52,031.80 نقطة، بينما صعد مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 0.10% إلى 7,561.78 نقطة، وارتفع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.13% إلى 26,719.01 نقطة.

كما اقترب مؤشر «إس آند بي 500» من مستوياته القياسية المسجلة في أوائل يونيو، بعد موجة تراجع سابقة ناجمة عن المخاوف المتعلقة بارتفاع تقييمات أسهم التكنولوجيا والصراع الأمريكي الإيراني.

وفي الأسهم الفردية، ارتفع سهم «كوالكوم» بنسبة 3.6% بعد تقرير أفاد بأن الشركة تجري محادثات للاستحواذ على شركة «تينستورنت» المتخصصة في رقائق الذكاء الاصطناعي مقابل ما بين 8 و10 مليارات دولار.

كما صعد سهم «روبن هود» بنسبة 1.1% بعدما أعلنت منصة التداول خفض 10% من قوتها العاملة بدوام كامل وإغلاق الوظائف الشاغرة المتبقية.

وعلى صعيد حركة السوق، فاقت الأسهم المرتفعة نظيرتها المتراجعة بنسبة 2.19 إلى 1 في بورصة نيويورك، وبنسبة 1.39 إلى 1 في «ناسداك».

وسجل مؤشر «إس آند بي 500» 12 مستوى مرتفعاً جديداً خلال 52 أسبوعاً دون تسجيل أي قاع جديد، بينما سجل مؤشر «ناسداك المركب» 46 مستوى مرتفعاً جديداً مقابل 31 مستوى منخفضاً جديداً.