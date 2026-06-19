شكرا لقرائتكم خبر عن الين يقترب من أدنى مستوياته في 40 عاماً وسط تكهنات قرب تدخل السلطات اليابانية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •العملة اليابانية تحاول التعافي من أدنى مستوى في عامين

•استقرار التضخم الأساسي في اليابان خلال شهر مايو

•نائب محافظ اليابان يحذر من تجاوز التضخم المستهدف



ارتفع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ،ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى في عامين مقابل الدولار الأمريكي ، في طريقه صوب تحقيق أول مكسب خلال الستة أيام الأخيرة ،مع نشاط عمليات الشراء من مستويات منخفضة ،بالتزامن مع تزايد احتمالات تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة المحلية خاصة مع اقترابها من المستويات الأدنى منذ عام 1986.



أظهرت البيانات الصادرة اليوم في طوكيو استقرار معدل التضخم الأساسي في اليابان خلال مايو بما يتماشى مع توقعات الأسواق، وذلك رغم استمرار المخاوف المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة.



وتأتي تلك البيانات في وقت حذّر فيه نائب محافظ بنك اليابان من مخاطر تجاوز التضخم للمستهدف الرسمي على المدى المتوسط، ما يبقي احتمالات تشديد السياسة النقدية قائمة خلال الفترة المقبلة.



نظرة سعرية

•سعر صرف الين الياباني اليوم :تراجع الدولار مقابل الين بنسبة 0.25% إلى (160.99¥) ، من سعر افتتاح اليوم عند (161.37¥)، و سجل أعلى مستوى عند ( 161.42¥).



•أنهي الين تعاملات الخميس منخفضاً بحوالي 0.5% مقابل الدولار ،في خامس خسارة يومية على التوالي ،وسجل أدنى مستوى في عامين عند 161.81 ينات ، بسبب استمرار عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح.



السلطات اليابانية

تراقب السلطات اليابانية عن كثب تحركات العملة المحلية في سوق الصرف، خاصة مع اقتراب الين من المستويات الأدنى فى 40 عاماً ، وذلك بعد تجاوزه الحاجز المحوري عند 160 ينًا مقابل الدولار، وهو المستوى الذي يُنظر إليه على نطاق واسع كخط أحمر قد يدفع السلطات اليابانية إلى التدخل مجددًا لدعم العملة في الأسواق.



وذكرت مصادر لوكالة "رويترز" أن طوكيو تدخلت عدة مرات في أواخر أبريل و أوائل مايو الماضي لوقف تراجع الين. وقد بلغ سعر صرفه حينها 160.72 ينًا للدولار الأمريكي، وهو أضعف مستوى له منذ يوليو 2024.



وحذر مسؤولون يابانيون من تقلبات الين المفرطة، وأشاروا إلى أن السلطات يمكن أن تتخذ إجراءات حاسمة ضد التحركات غير المنظمة في سوق الصرف.



وأكدت وزيرة المالية ،ساتسوكي كاتاياما، أن الحكومة "مستعدة لاتخاذ الإجراءات المناسبة" إذا شهدت أسواق العملات تحركات مفرطة أو مضاربية.



أراء وتحليلات

قال توني سيكامور، محلل الأسواق في شركة آي جي: نرى أن وزارة المالية اليابانية ستدافع على الأرجح عن مستوى 161.95 ينات، مستخدمةً قوة إنفاق مماثلة لما رأيناه في أبريل ومايو، أي حوالي 11.7 تريليون ين.



وأضاف سيكامور: هذا يعني أنهم سيستخدمون ما يقارب 11-12% من إجمالي الاحتياطيات الأجنبية لليابان خلال فترة زمنية قصيرة نسبيًا، مقابل تأثير محدود على سوق الصرف.



وأوضح سيكامور :وعند تلك المرحلة، ستحتاج السلطات إلى أن تكون أكثر انتقائية في أي تدخلات مستقبلية، بما يضمن الحفاظ على مرونتها ومصداقيتها، مع الاحتفاظ بقدر كافٍ من الاحتياطيات لمواجهة الضغوط المحتملة مستقبلاً.



التضخم الأساسي

أظهرت البيانات الصادرة اليوم فى طوكيو ،ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي فى اليابان بنسبة 1.4% فى مايو،طبقًا لتوقعات السوق ارتفاع بنسبة 1.4% ،وسجل المؤشر ارتفاع بنسبة 1.4% في أبريل" بأدنى وتيرة منذ مارس 2022 ".



ومما لا شك فيه أن تلك الأسعار تظهر تراجع الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية فى بنك اليابان المركزي ،مما يقلص من فرص رفع أسعار الفائدة اليابانية مرة أخرى خلال هذا العام.



نائب محافظ بنك اليابان

قال نائب محافظ بنك اليابان، ريوزو هيمينو، يوم الجمعة إن التضخم قد يتجاوز هدف البنك البالغ 2%، وأشار إلى تكلفة التأخر في رفع أسعار الفائدة، مؤكداً عزم البنك على مواصلة رفع تكاليف الاقتراض.



الفائدة اليابانية

•رفع البنك المركزي الياباني يوم الثلاثاء ،سعر الفائدة القياسي بنحو 25 نقطة أساس إلى نطاق 1.0% ،والذي يعد أعلى مستوى منذ عام 1995،في خطوة تاريخية جديدة في مسار تطبيع السياسة النقدية لرابع أكبر اقتصاد في العالم.

•وصرح نائب محافظ بنك اليابان 'شينيتشي أوشيدا' أن البنك سيواصل رفع أسعار الفائدة تدريجياً استجابة لتطورات النشاط الاقتصادي والأسعار، مشيراً إلى أن صناع السياسة لن يتسرعوا في التشديد النقدي بشكل مفاجئ.

•تشير استطلاعات الرأي الاقتصادية إلى أن الاحتمال الأكبر والسيناريو الأساسي المتوقع لبنك اليابان رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة إضافية في ديسمبر القادم.

•تسعير احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع يوليو المقبل مستقر حاليًا دون 25%.

•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات عن مستويات التضخم والبطالة والأجور فى اليابان.



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