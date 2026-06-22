الاقتصاد

تحديث توقع سعر الذهب اليوم 22-06-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-22 05:19 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

سجّل سعر المؤشر بتداولات يوم الجمعة بعض المكاسب الإضافية بملامسته لمستوى 100.90 ومن ثم ليرتد ليستقر بقرب الحاجز المخترق والمتمثل بمستوى 100.60 محاولا بذلك تجميعه للعزم الإيجابي الإضافي والمطلوب لتأكيد الاستمرارية الإيجابية بتداولات الفترة الحالية.

 

سنعتمد حاليا على محاولة تشكيل مستوى 100.20 للدعم الإضافي ليؤكد ذلك احتجاز السعر ضمن المسار الصاعد وبتجميعه للعزم الإيجابي سيسهل ذلك مهمة اندفاعه مجددا نحو 100.90 وصولا للهدف التالي المستقر قرب 101.45.

 

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 100.50 و 100.90

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع 

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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