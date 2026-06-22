تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 22-06-2026

تقدم سعر عملة ريبل (XRPUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ليحاول السعر بهذا الأداء تعويض البعض مما تكبده من خسائر سابقة، وسط تأثره في وقت سابق بكسر خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع وجود ضغط سلبي وديناميكي متمثل في تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يقلص من فرص تعافي السعر بشكل مستدام في الفترة القريبة المقبلة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر العملة الرقمية خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 1.1835$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 1.0865$.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط