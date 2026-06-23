سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يظهر إشارات إيجابية جديدة – توقعات اليوم – 23-06-2026

انخفض سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليمحو المكاسب التي حققها في جلسة الأمس ويعود مجدداً إلى دائرة الضغوط البيعية، في إشارة تعكس ضعف الزخم الصاعد وعدم قدرة السعر على الحفاظ على مكاسبه الأخيرة.

وجاء هذا التراجع بالتزامن مع عودة التداولات دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما أعاد الضغط السلبي إلى الواجهة وعزز من النظرة الفنية السلبية، كما تدعمت هذه الضغوط مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية بعد تشكيلها لدايفرجنس سلبي، وهو ما يشير إلى تراجع قوة المشترين وزيادة احتمالات استمرار الهبوط، وفي ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، تبقى فرص تسجيل المزيد من الخسائر قائمة خلال الفترة القريبة المقبلة.