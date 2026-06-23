سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يصل لهدفنا السعري – توقعات اليوم – 23-06-2026

شهد سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) تداولات متذبذبة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، وذلك بعد اعادته اختبار مستوى المقاومة الحالي 1.3250، بعدما حاول الزوج تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل مقاومة ديناميكية تقلص من فرص تعافي الزوج بشكل مستدام على المدى القريب، خاصة مع بدء تشكل دايفرجنس سلبي بمؤشرات القوة النسبية، مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها ما يضاعف من الضغوط السلبية حول الزوج.