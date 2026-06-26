الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 26-06-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-26 11:48 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تتسم تحركات سعر الإيثيريوم (ETHUSD) بالتذبذب خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، متأثراً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي، مع تماسك مستوى الدعم المحوري 1,550$، وهو ما يكسب السعر زخماً إيجابياً يساعده في الاستقرار أمام الضغوط السلبية المحيطة به، حيث يعاني السعر من الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير.

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MO Nasa

MO Nasa

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