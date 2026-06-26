تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 26-06-2026

تتسم تحركات سعر الإيثيريوم (ETHUSD) بالتذبذب خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، متأثراً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي، مع تماسك مستوى الدعم المحوري 1,550$، وهو ما يكسب السعر زخماً إيجابياً يساعده في الاستقرار أمام الضغوط السلبية المحيطة به، حيث يعاني السعر من الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير.