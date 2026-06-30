سعر سهم دبي للاستثمار (DIC) يتعرض للضغط السلبي – توقعات اليوم – 30-06-2026

شهد سعر سهم شركة المصافي العربية السعودية (2030) مكاسب حادة في آخر جلساته، استطاع بها تعويض كل خسائره التي شهدها في جلستيه السابقتين، مدعوماً بتداولاته المستمرة اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يمثل دعماً ديناميكياً يعزز من فرص تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع وجود زيادة كبيرة في احجام التداول، وتأثره في وقت سابق باختراق خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير، ولكن في المقابل مما سبق نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما قد يكبح من سرعة صعود السهم في الفترة القريبة المقبلة.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 46.30 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 54.90 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد