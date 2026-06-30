سعر سهم الباحة (4130) تحت سيطرة موجة تصحيحية صاعدة – توقعات اليوم – 30-06-2026

عزز سعر سهم متكاملة (8040) من مكاسبه القوية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مصحوباً بزيادة تدريجية وكبيرة في أحجام التداول، في إشارة إلى دخول زخم إيجابي قوي حول السهم قد يدفعه لتحقيق المزيد من المكاسب في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع وجود دعم ديناميكي متواصل نتيجة تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد بالمدى القصير، وتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السهم في تصريف تشبعه الشرائي بها.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى الدعم 9.45 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة 12.35 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد