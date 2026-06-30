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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يستسلم للضغط السلبي – توقعات اليوم – 30-06-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-06-30 02:29 UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
يستمر سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) في تحركاته الجانبية خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل مقاومة ديناميكية تعزز من سيطرة واستقرار الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.