الاقتصاد

سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يستسلم للضغط السلبي – توقعات اليوم – 30-06-2026

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  • سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يستسلم للضغط السلبي – توقعات اليوم – 30-06-2026 1/2
  • سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يستسلم للضغط السلبي – توقعات اليوم – 30-06-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-30 02:29 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

يستمر سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) في تحركاته الجانبية خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل مقاومة ديناميكية تعزز من سيطرة واستقرار الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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