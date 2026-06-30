سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يستسلم للضغط السلبي – توقعات اليوم – 30-06-2026

يستمر سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) في تحركاته الجانبية خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل مقاومة ديناميكية تعزز من سيطرة واستقرار الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.