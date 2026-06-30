سعر النفط خام برنت يظهر المزيد من العلامات السلبية – توقعات اليوم – 30-06-2026

واصل سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) الهبوط خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركات الزوج بمحاذاة خطوط ميل رئيسية وفرعية تدعم هذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل مقاومة ديناميكية تقلص من فرص تعافي الزوج على المدى القريب، خاصة مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية.