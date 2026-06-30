سعر الدولار مقابل الفرنك يتلقى دفعة إيجابية – توقعات اليوم – 30-06-2026

صعد سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليقترب الزوج من مهاجمة مستوى المقاومة المحوري 1.4245، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً محتملاً لنا بتحليلاتنا السابقة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركات الزوج بمحاذاة خط ميل فرعي داعم لهذا المسار، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، كما يستفيد الزوج أيضاً من تداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يوفر له قاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرص هذا الاختراق.